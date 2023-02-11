"Путин – это дракон": Зеленский появился на обложке Spiegel и объяснил в интервью, почему Россию нужно остановить. Фото

Президент России Владимир Путин – это дракон, которому хочется съедать страну за страной. Его не остановят ни границы, ни океаны и ему не важно, сколько людей умрет ради удовлетворения его амбиций.

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Об этом в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил президент Украины Владимир Зеленский. Фото украинского лидера уже традиционно попало на обложку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Путин похож на дракона. Который постоянно ест. Чтобы умерить его аппетит, вы отдаете ему одну страну за другой или хотя бы ее кусочки. Но как дракону ему хочется съедать страну за страной, поэтому его не остановят ни границы, ни океаны", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины сравнил нынешнюю ситуацию с "концом Гитлера", когда тот продолжал бомбить Лондон, но уже проиграл войну. По мнению Владимира Зеленского, оба тирана не глупы, просто и у Гитлера, и у Путина "другое мировоззрение".

"Неважно, сколько еще людей нужно отправить насмерть, когда вы боретесь за свое кресло", – объяснил Зеленский логику Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский выступил в парламенте Великобритании, поблагодарив Лондон за активную поддержку Украины в войне. В начале Второй мировой войны Британия сразу стала на сторону добра, так же как это сделала и сейчас.

После визита в Лондон Владимир Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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