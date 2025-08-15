Наступательное оружие, санкции и 5-я статья НАТО: Порошенко предложил 'План Б' на случай отказа Путина от прекращения огня

В результате переговоров Трампа с Путиным на Аляске Украина и ее союзники рассчитывают на договоренность о прекращении огня. Если же Путин не примет требование прекратить войну и объявить о прекращении огня, должен быть "План Б".

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос известного журналиста Ричарда Квеста об ожиданиях от саммита на Аляске.

Порошенко в очередной раз напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины", введенный после 2014 года, и отметил – будущее мирное соглашение это очень сложный процесс, его невозможно принять за один день.

"Это будет непростая задача – вести переговоры с путиным. Все рассчитывают, что мы достигнем прекращения огня. И я надеюсь, что Трамп донесет Путину позицию коллективной команды, включающей Украину, европейские страны и народ Соединенных Штатов. Я знаю, что мы можем достичь результатов", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что ультиматумы об отказе от территорий для Украины неприемлемы.

"Мы не та нация или страна, которая торгует или обменивается нашей землей. И нам не стоит сейчас говорить о мирном соглашении. Это невозможно. Потому что оно состоит из такого количества пунктов, что может оказаться недостижимым в короткий промежуток времени. Но какой реалистично возможный результат встречи на Аляске? Безусловное, всеобъемлющее прекращение огня. Прекращение огня на земле, прекращение огня в воздухе, прекращение огня на море – и это тот факт, против которого путин просто не будет иметь никаких аргументов", – считает Порошенко.

"На самом деле путину не нужна украинская территория. путину нужна вся Украина. путину не нужно свободное и демократическое украинское государство, он хочет, чтобы мы были колонией россии. И в этой ситуации мы должны действовать объединенно. У нас более чем достаточно инструментов, чтобы оказать давление на Путина", – сказал пятый Президент.

"Если путин не примет требование прекратить войну и объявить о прекращении огня, должен быть "План Б". Первое – это оружие для Украины. Это не только оборонительное оружие. Хочу напомнить вам, что первое оборонительное оружие я как президент Украины получил от президента Трампа в 2017 году. Но и наступательное оружие, ракеты большой дальности, чтобы путин понимал, что за этот отказ он заплатит очень высокую цену. Пункт номер два – санкции, включая вторичные санкции, которые остановят способность путина финансировать войну. И у него не должно быть никаких иллюзий, что он сможет своей болтовней отложить или приостановить эти санкции. Пункт номер три – это использование активов, замороженных активов, для поддержки финансовой системы. Не за счет денег налогоплательщиков, а за счет российских замороженных активов. Пункт номер четыре – это гарантии безопасности. И лучшая гарантия безопасности, независимо от того, будем ли мы членом НАТО или нет, – это статья 5 НАТО, очень похожа на финскую модель гарантии безопасности до того, как Финляндия стала членом Альянса, – это абсолютно замечательный пример. И пункт номер пять – это поддержка реформ, демократии и свободы Украины, потому что нам нужна свободная и демократическая страна, а не похожая на российскую автократию", – подчеркнул Порошенко.