'Настало время для прекращения убийств': Австрия выступает за справедливый мир для Украины с гарантиями безопасности

Захватническая война России, которая "фундаментально изменила Европу", должна прекратиться. Украина должна получить справедливый, устойчивый мир, а также прочные гарантии будущей безопасности.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майль-Райзингер, выступая на 29-м Европейском форуме в Вене. Дипломат подчеркнула, что ее государство продолжает поддержку Киева.

Майль-Райзингер заявила, что полномасштабное российское вторжение продолжается "уже более 1 200 дней" (на самом деле – более 1350. – Ред.) и "страдания и смерти" в Украине не прекращаются.

"Пришло время для прекращения убийств. А потому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всесторонним, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", – выразила глава МИД официальную позицию Австрии.

Она также подчеркнула, что "не может быть мира в Украине без Украины и не может быть безопасности в Европе без европейцев".

Министр заверила, что Австрия и в дальнейшем будет помогать, в том числе и в отношении намерений Украины присоединиться к ЕС.

Также Майль-Райзингер подчеркнула: Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.

"Это означает полное участие во внешней, безопасности и оборонной политике Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос. Австрия делает свой вклад. Мы активно способствуем дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию настоящего европейского оборонного союза. Мы также укрепляем общественное сознание в отношении безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", – сказала она.

Как писал OBOZ.UA, ранее Беате Майнль-Райзингер признала, что российская агрессия в отношении Украины заставила Австрию переосмыслить политику обороны своего государства. Нейтралитет не гарантирует безопасности, потому что "мир изменился", отметила глава МИД.

