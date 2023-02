Блог | Андрей Пионтковский: Настал момент действовать решительно и прекратить убийство украинцев

28 января Президент Владимир Зеленский обратился с драматическим посланием к украинскому народу и нашим западным союзникам:

Видео дня

"Прекратить российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Потому что это нужно для защиты жизни".

Опыт показывает, что табу (к сожалению, существующие) на поставку Украине оружия последовательно преодолеваются. Так было с HIMARS, Patriot, Leopard. Так будет и с ATACMS. Но происходит это всегда с потерей времени, необходимого для достижения консенсуса всех наших западных партнеров, включая самых осторожных.

Такие друзья Украины, как Борис Джонсон и Анджей Дуда, раздраженные подобной медлительностью, не раз высказывали мысль о возможности и необходимости в ряде случаев формирования Coalition of the willing, группы стран, готовых действовать более решительно.

Представляется, что именно такой момент истины сейчас настал. Продолжающаяся на глазах всего мира трагедия украинских городов не позволяет более дожидаться процедур формального одобрения всеми странами НАТО поставок Украине ATACMS и другого подобного оружия.

Мне решение гуманитарной задачи спасения десятков тысяч украинских и русских жизней видится следующим образом:

Наши самые надежные и последовательные союзники — Великобритания и Польша — образуют Coalition of the willing и немедленно передают Украине:

Великобритания — крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow";

Польша — самолеты Миг-29 (с узлами крепления для этих ракет).

Украина объявляет о наличии у нее такого оружия (дальность огневого воздействия до 900 км) и предупреждает, что в случае продолжения длящихся уже 4 месяца ракетных обстрелов украинских городов ЗСУ нанесут ответные удары по российской территории, в том числе по ряду объектов двойного назначения энергетической и логистической инфраструктуры г. Москвы.

На Западе часто высказывается опасение "дальнейшей эскалации конфликта". На мой взгляд, совершенно лицемерное в ситуации, когда Кремль поднял уровень своей эскалации до геноцида украинского народа. Украина не ищет эскалации. Напротив, она призывает и принуждает Россию к деэскалации конфликта — прекращению террористических ударов по украинским городам.

Своим предупреждением Украина привносит перспективу реальной войны в те самые, по излюбленному выражению военной преступницы М. Симоньян, "московские гостиные", где и решаются вопросы войны и мира.

Эти гостиные каждое утро по 60 минут вместе с другой военной преступницей О. Скабеевой с восторгом визжат, смакуя очередные взрывы украинских домов и гибель их жителей.

Этим гостиным совершенно наплевать на смерти десятков или уже сотен тысяч социально чуждых им мобиков, набранных в огромной стране за пределами МКАД.

Но теперь им предстоит пройти последний и самый важный тест на лояльность своему безумному фюреру — готовы ли они сами подыхать вместе со своими детьми в уютных московских гостиных двойного назначения только ради того, чтобы престарелый извращенец мог еще некоторое время продолжать получать садистское удовольствие от убийств украинцев в их домах.

Он пришел к власти в России, взорвав 5 российских домов вместе с их жителями. Сколько же он их взорвет, уходя, отдав, несмотря на предупреждение Украины, приказ о продолжении "разрушения инфраструктуры украинских городов"?

И самое главное — позволят ли ему это сделать обитатели уютных гостиных, а некоторые из них — и уютных кабинетов на Фрунзенской набережной?