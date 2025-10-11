Россия кинула Сербию? Вучич 'очень разочарован' предложением краткосрочного газового соглашения

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "очень разочарован" решением России предложить только краткосрочное газовое соглашение, которое будет действовать до конца года. Это стало неожиданностью после нескольких месяцев переговоров о трехлетнем контракте с "Газпромом".

Видео дня

Как передает агенство Bloomberg, по словам Вучича, он лично дважды в этом году встречался с Путиным, ожидая стабильной договоренности на долгосрочный период. В интервью таблоиду Informer он предположил, что задержка может быть связана с американскими санкциями против сербского нефтеперерабатывающего предприятия Naftna Industrija Srbije (NIS), которые вступили в силу после завершения временных исключений.

Американский фактор в игре

Вучич упомянул, что Вашингтон давил на Белград, предлагая фактически узаконить национализацию NIS, контролируемый российской компанией Газпром Нефтью, чтобы избежать санкций. Президент Сербии категорически отказался.

"Мы умоляли американцев месяцами и добились лишь восьми месяцев отсрочки. В отличие от других, мы не воры", – заявил он. По его словам, США предложили "подписать документ без санкций, если Сербия согласится взять под контроль нефтяную отрасль". Вучич ответил, что такой шаг неприемлем, ведь "Сербия не является ни коммунистической, ни фашистской страной, и мы не привыкли отбирать чужую собственность".

Что будет дальше с "Газпромом"

"Газпром Нафта", владеющая 56% акций NIS, уже готовится к новым переговорам. Ожидается, что глава компании Александр Дюков встретится с Вучичем в Белграде в понедельник. Сербский президент надеется, что"россияне уладят этот вопрос с американцами".

Несмотря на временный контракт, Сербия пока имеет достаточно запасов газа на три месяца. Однако Вучич не скрывает: любой дефицит зимой может создать дополнительное давление на правительство, которое уже сталкивается с масштабными протестами.

С ноября прошлого года тысячи людей выходят на улицы Белграда и других городов, обвиняя власти в коррупции после трагедии на вокзале в Новом Саде, где погибли 13 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Сербии Александар Вучич, выступая на саммите Европейского политического сообщества заявил, что Европа приближается к большому конфликту. И на самом деле никто "не готовится к переговорам", а "просто смотрят, кто будет на чьей стороне". Каких-то конкретных доказательств к своим словам он не предоставил, однако заверил, что Сербия "сделает все возможное, чтобы не участвовать в этой войне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!