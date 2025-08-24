Наше завтра строится сегодня: Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости нашего государства.

Видео дня

"34 года назад мы восстановили свою Независимость. За нее боролись десятки поколений. Тысячу лет мы шли к этой Независимости. И в тот день, 24 августа 1991-го, мы получили шанс. Не все тогда понимали, насколько это важно. Для кого-то – выходной, сцена на Майдане, песни и стихи. Но именно тогда началась новая история Украины", – напомнил пятый Президент.

"В 2004-м был первый экзамен. И мы его сдали. В 2014-м второй. И тогда вся страна встала вместе, чтобы отстоять Достоинство и Независимость. А сегодня мы проходим третий. И на этот раз никакой пересдачи не будет", – отмечает Порошенко.

"Мы платим очень высокую цену. За право говорить на своем языке. За право жить в собственном доме. За право быть собой. Мы уже сделали шаги, которые казались невозможными. Но самый тяжелый путь еще впереди. И пройти его мы должны — за тех, кто не вернулся из боя", – отмечает Петр Порошенко.

"Нам нужно сохранить все, что делало нас сильнее: Решительность Оранжевой революции. Достоинство Майдана. Бесстрашие воинов 2014-го. И Независимость, которую мы отстояли 24 февраля", – говорит лидер оппозиции.

"Наше завтра строится сегодня. Его основы – сильная Армия. Родной Язык. Вера в Господа и в себя. Европейский Союз и НАТО. Я мечтаю, чтобы через несколько лет мы говорили не о типах ракет и шахедов, летающих над нашим украинскими городами. А о гражданских лоукостах, которые так же как и в 2017 году наконец полетят в Вену на чашечку кофе. Чтобы проблемы Европейского Союза стали и нашими и мы вместе решали их. Чтобы наконец во всех украинских домах, во всех квартирах прозвучало: "Мама, я дома", – сказал Порошенко.

"С Днем Независимости! Слава Украине!", – поздравил пятый Президент.