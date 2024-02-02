'Наш договор вышел на финишную прямую': глава МИД Канады прибыла с визитом в Украину и сделала заявление о гарантиях безопасности

В Украину с рабочим визитом 2 февраля прибыла министр иностранных дел Канады Мелони Жоли. Она рассказала, что сейчас Оттава ведет с Киевом переговоры о гарантиях безопасности для нашего государства.

Видео дня

Переговоры вышли на финишную прямую. Об этом Жоли заявила в ходе совместного со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве.

Глава внешнеполитического ведомства Канады подчеркнула, что ее государство настроено на продолжение долгосрочной поддержки Украины на фоне российской агрессии и угрозы ее повторения в будущем.

"Мы знаем, что даже после войны Украина останется с таким опасным соседом как Россия, поэтому Канада должна и дальше оказывать помощь, которая будет постоянной, надежной. Эта помощь будет включать наши обязательства по долгосрочным обязательствам безопасности", – подчеркнула Мелони Жоли.

Канада намерена заключить договор о гарантиях безопасности для Украины, который будет созвучен с договорами, заключаемыми другими странами G7

"На саммите НАТО было решено, что каждая страна "Большой семерки" обсудит отдельные договоры безопасности с Украиной, но они будут созвучны. Мы надеемся, что наш договор вышел на финишную прямую", – подчеркнула она.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании в сфере безопасности. Этот документ, который будет действовать в течение 10 лет, стал первым договором безопасности из предусмотренных Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

В настоящее время ведутся переговоры по двусторонним соглашениям в сфере безопасности между Украиной и рядом других стран, в том числе США, Канадой, Румынией, Францией, Германией, Италией.

Недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной во время визита в Киев в феврале 2024 года.