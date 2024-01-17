Макрон в феврале посетит Киев и подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале посетит Украину – точная дата пока неизвестна. В Киеве он подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности по типу того, которое Украина заключила с Великобританией.

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Соответствующее заявление Макрон сделал во вторник, 16 января, во время пресс-конференции в Елисейском дворце, передает L'Express. По его словам, Франция сейчас находится "в процессе завершения соглашения о безопасности" с Украиной.

Макрон также анонсировал новую военную помощь для нашего государства. В частности, Украина получит еще 40 ракет большой дальности SCALP EG и сотни бомб. Они будут доставлены в ближайшие недели.

Политик добавил, что Франция и Европейский Союз должны будут "принять новые решения в ближайшие недели и месяцы", чтобы не дать России победить.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение относительно гарантий безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

В Офисе президента разъяснили смысл соглашения. Украина может получить оружие и военную технику, финансовую помощь и санкции против агрессора, однако британские военные воевать за нашу страну не будут.

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