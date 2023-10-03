Нардеп от ОПЗЖ Борт четыре раза ездил в Крым через Россию после 2014 года: СМИ раскрыли громкие подробности

Нардеп от партии "Платформа за жизнь и мир", в которую трансформировалась ныне запрещенная "Оппозиционная платформа – За жизнь", Виталий Борт, несколько раз летал в оккупированный Крым через Россию. Его мать получила гражданство РФ, а отец указан как налогоплательщик в России.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы". При этом сам депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов не ответил на запросы расследователей по поводу причин, побудивших его после 2014 года летать в Москву и грубо нарушать правила въезда на оккупированный полуостров, установленные Украиной.

Украинским законодательством после оккупации Крыма Россией в 2014 году запрещено въезжать и покидать Крым вне украинских контрольно-пропускных пунктов. Однако депутат Борт, судя по полученной "Схемам" информации из российских баз данных авиаперелетов, решил, что этот запрет на него не распространяется. После 2014-го он несколько раз летал в Симферополь из РФ и обратно.

Видео дня

Так, 15 августа 2014 года Виталий Борт, на тот момент нардеп 7-го созыва, вылетел из Киева в Москву, приземлился в аэропорту Домодедово. В тот же день он самолетом отправился в Симферополь. Через четыре дня спустя, 19 августа, из Крыма Борт снова прилетел в Москву, а оттуда прямым рейсом вернулся в Киев.

12 апреля 2015 года Борт (депутатская каденция которого завершилась в ноябре 2014-го) вылетел в Симферополь из аэропорта Ростова-на-Дону. В том же году, 26 июня, он летал из Симферополя в Москву.

10 сентября 2015 года Борт снова летал в российскую столицу прямым рейсом из Киева. Через четыре дня, 14 сентября, он вылетел уже из Симферополя в аэропорт Шереметьево. Из Москвы он вернулся самолетом в Киев на следующий день.

Еще один перелет направления из России в Крым Борт совершил 24 марта 2016 – из московского аэропорта "Домодедово" в Симферополь.

Также журналисты выяснили, что в одном из полетов из Симферополя в Москву, в июне 2015 года, Борта сопровождала его мать Валентина. Она, как выяснили журналисты с помощью российской автоматизированной системы "Роспаспорт", получила в 2019 году временно оккупированную Алушту (Крым) паспорт РФ. Гражданкой государства-агрессора уроженка Донецка Валентина Борт стала 2 октября 2019 года, паспорт ей вручили 8 октября.

Также с помощью сайта Налоговой службы РФ они установили ее индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к паспорту гражданки РФ.

Кроме того, в истоках из баз данных о клиентах медицинских организаций России "Схемы" обнаружили информацию с указанием данных российского паспорта на имя Валентины Борт.

Более того: как выяснили журналисты, налоги в государстве-агрессоре платит также отец нардепа Борта. Правда, его российский налоговый номер привязан к украинскому паспорту.

"Схемы" обратились к Виталию Борту с просьбой прокомментировать, зачем он ездил в Россию после 2014 года и как может объяснить нарушение порядка въезда на оккупированный полуостров – со стороны РФ. На сообщения и звонки журналистов депутат не отреагировал. Редакция также передала вопросы помощникам Борта и ждет ответа", – отметили журналисты.

Виталий Борт является нардепом 9-го созыва. Избирался как член ОПЗЖ, после запрета переименовавшейся в "Платформу за жизнь и мир". Он входит в комитет Верховной Рады по бюджету.

Это не первая депутатская каденция Борта: он был нардепом 5-го (2006-2007 годы), 6-го (2007-2012 годы) и 7-го (2012-2014) созывов Верховной Рады.

"14 апреля 2014 года, на следующий день после захвата пророссийскими активистами здания мэрии города Макеевка, присутствовал на заседании горсовета, который проголосовал за проведение "референдума о дальнейшей судьбе Донбасса". Поддержал его проведение, но при этом заявлял, что референдум" обязательно должен быть всеукраинским, иначе он будет незаконным и его не признает ни одно государство". События Революции Достоинства в Киеве Борт называл "произволом", – напомнили "Схемы".

Напомним, 26 июля этого года однопартийцу Борту, экснардепу от ОПЗЖ Рабиновичу, сообщили о подозрении в госизмене. 2 августа ему заочно избрали меру пресечения. А 5 сентября ДБР объявило Рабиновича в розыск.

Незадолго до подозрения Рабиновичу СБУ сообщила о подозрении ушедшего на сотрудничество с оккупантами нардепа от ОПЗЖ Пономарева. На следующий день после этого суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, следователи в телефоне нардепа от ОПЗЖ Пономарева нашли переписку с ФСБ, писали СМИ.

А 15 сентября мера пресечения без права внесения залога была избрана еще одному представителю запрещенной ОПЗЖ: нардепу Нестору Шуфричу.