Суд арестовал нардепа от ОПЗЖ Пономарева, сотрудничавшего с оккупантами: все обстоятельства дела

Народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева суд отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в государственной измене.

Видео дня

Соответствующее решение было принято Печерским районным судом столицы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Пономарев после заседания прокомментировал решение суда. Он заявил, что прокуратура якобы не предоставила ни одного обвинения в его сотрудничестве с врагом.

"Считаю данное дело политическим заказом, сфабрикованным, из пальца высосанным на ровном месте", – добавил он.

Накануне Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, народный избранник, будучи на оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

В ГБР рассказали, что в первый день вторжения депутат уехал из Киева в оккупированный Бердянск, где пытался сохранить собственное состояние. На оккупированной территории депутат даже имел охрану от оккупантов, посещал захваченный Крым и РФ, однако впоследствии из-за коммерческих споров с захватчиками решил вернуться в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

- В 2018 году Пономарев попадал в скандал после того, как напал на журналиста в кулуарах парламента и отобрал у него телефон.

– В марте 2022 года в Бердянске заявляли о якобы похищении Пономарева. Работники его предприятий в городе из-за исчезновения владельца останавливали работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!