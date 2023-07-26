Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене: подробности

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от партии "Опозиційна платформа – За життя" Вадиму Рабиновичу. Он занимался пропагандистской деятельностью, которая помогала руководству России добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала ей идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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Об этом сообщили в Telegram ДБР. Отмечается, что в своих многочисленных выступлениях и интервью экс-нардеп обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также говорится, что депутат распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, фигурант дела скрывается за рубежом.

Напомним: СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Украины Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". В отношении нардепа возбуждено уголовное производство: следствие выясняет, как он смог выехать за границу при действующем запрете для чиновников выезжать из страны во время войны.

Следователи установили, что Аристов сначала выехал на три дня в соседнюю европейскую страну "с рабочим визитом". Находясь там, 10 июля нардеп дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно.

Затем Аристов с женой и детьми отправился на Мальдивы, где до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дело бывшего начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина передали в суд. Он подозревается в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы;

– СБУ в Черкасской сообщила о подозрении судьи Звенигородского районного суда. Женщина отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывала военные преступления захватчиков, а погибших от российских гражданских ракет называла "сопутствующими потерями".

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