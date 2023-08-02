Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу заочно избрали меру пресечения: его обвиняют в госизмене

Бывшему народному депутату от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу заочно избрали меру пресечения. Накануне ему было объявлено о подозрении в государственной измене.

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Согласно решению Печерского районного суда города Киева, экс-нардепу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает издание ZN.UA.

Суд избрал меру пресечения Рабиновичу вечером 1 августа. По информации правоохранительных органов, бывший народный депутат распространял среди населения и власти стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду.

Кроме того, экс-нардеп в своих публичных выступлениях высказывался манипулятивно и неоднозначно, чем нанес ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу, его объявят в розыск.

Ранее СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Украины Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". В отношении нардепа возбуждено уголовное производство: следствие выясняет, как он смог выехать за границу при действующем запрете для чиновников выезжать из страны во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента Украины после ряда скандалов заблокировал выезд за границу народным депутатам и чиновникам. Тех, кто уже покидал пределы государства, проверяют.