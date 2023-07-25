В телефоне нардепа от ОПЗЖ Пономарева нашли переписку с ФСБ – СМИ

В телефоне народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева, арестованного по подозрению в госизмене, нашли переписку с работниками российской ФСБ. Весной и летом 2022, находясь на оккупированной территории, он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации.

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Об этом рассказывают "Схемы". По данным журналистов-расследователей, Пономарев общался с двумя "ФСБшниками" – с позывными "Богун" и "Лис". Ранее он утверждал, что в оккупации имел контакты с "Богуном", описывая его как "ФСБшника в балаклаве, пытавшегося склонить его к сотрудничеству", от чего он якобы "отказался".

Однако в переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, нардеп сам выступал инициатором встречи.

"Привет, надо пообщаться!", – писал он 10 июня 2022 года.

В ответ "Богун" предложил встретиться "в воскресенье в Симферополе", а 11 июля 2022 отправил голосовое сообщение, в котором называл депутата "батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не надо".

Также в телефоне Пономарева нашли переписку с контактом Виктор "Лис". По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, это подчиненный "Богуна".

С ним Пономарев, судя по переписке, встречался несколько раз, в том числе 28 мая 2022 года. А через три дня депутат направил ФСБшнику документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июля правоохранители заявили, что Пономарев получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, депутат добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

– 25 июля Печерский райсуд Киева отправил Пономарева в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Сам депутат заявил, что прокуратура якобы не предоставила ни одного обвинения в его сотрудничестве с врагом и он считает дело "политическим заказом, сфабрикованным, из пальца высосанным на ровном месте".

– По данным СМИ, Пономарев полтора года полномасштабной войны продавал государственным стратегическим предприятиям Украины продукцию российского происхождения.

– Еще в 2021 году у Пономарева нашли паспорт РФ.

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