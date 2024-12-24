На критических для украинских АЭС подстанциях зафиксировали повреждения: они появились после российских обстрелов

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задокументировала повреждение критических для работы украинских АЭС подстанций. Эти повреждения образовались в результате российских атак.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили: удары России по гражданским энергетическим объектам – в том числе ключевым подстанциям АЭС – "напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы".

"Эксперты МАГАТЭ провели оценку повреждений, полученных в результате последних вражеских атак в ноябре-декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, критичных для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных потребностей энергоблоков АЭС. ... Эксперты, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждения объектов от прошлых атак", – говорится в сообщении.

При этом в министерстве напомнили:12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. А уже 13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, "в том числе критические для работы украинских АЭС подстанции".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Европейский Союз и США не поддерживают и отказываются финансировать строительство новых объектов украинской ядерной энергетики и расширение существующих. Поэтому такие проекты могут быть проведены только за собственные средства Украины.

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