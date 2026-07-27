Польша и Германия претендуют на украинцев: чего ожидать самой Украине после окончания войны

После завершения войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно восстанавливать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. В то же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. А потому фактически многие страны начнут конкурировать за одну и ту же рабочую силу – украинских беженцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

Украинцы уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда – знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации.

Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

В то же время, подчеркивается, сама Украина пока практически не ведет дискуссии о том, как компенсировать возможный дефицит рабочей силы. Ведь заявления существуют "только на политическом уровне, а не на нормотворчески-прикладном".

"Поэтому, если после войны значительная часть граждан изберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников. При чем именно тогда, когда они будут наиболее нужны для восстановления экономики", – резюмировали специалисты.

Польша все больше зависит от украинцев

В то же время, отмечается, уже сейчас украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. Так, по состоянию на конец января-2026 в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

В то же время, отмечается, общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек. Что свидетельствует о том, что экономика Польши все больше зависит от рабочей силы.

"Более миллиона иностранных работников – это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: украинцы в целом хорошо интегрированы в европейский рынок труда. В частности, они:

знают языки;

имеют опыт работы;

не нуждаются в длительной адаптации.

"Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, темпы роста зарплат зарплат в Польше существенно замедлились. Одной из причин этого в экспертной среде называют снижение инфляционного давления – если в начале 2025 года индекс потребительских цен в стране составлял 104,9%, то в январе-феврале-2026 он снизился до 102,1%.

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