'Нам нужно сделать мир': Рубио сказал, доверяет ли Путину. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопрос, доверяет ли он кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что вопрос доверия не релевантен во внешней политике.

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Об этом Рубио заявил в пятницу, 14 марта. По его словам, во внешней политике важно не просто говорить о желании мира, а действовать для его достижения.

"Это нерелевантный вопрос. Я думаю, что во внешней политике дело не в доверии, а в действиях, в делах, которые вы делаете. Итак, в таких случаях вы не можете просто сказать, что хотите мира, вы должны достичь мира. И это справедливо для обеих сторон в любом конфликте, любой войне и любом взаимодействии. Это не реалити-шоу. Здесь дело не в персоналиях. Это очень просто. Вы либо делаете что-нибудь, либо нет. Есть вещи, которые вы делаете и вещи, которые вы не делаете. И это то, чем руководствуется внешняя политика и именно этим должны руководствоваться наши решения", – отметил Рубио.

Он отметил, что во внешней политике часто приходится взаимодействовать с теми, кто может быть неприятен или вызывать разногласия. И это, по его словам, касается не только оппонентов, но и партнеров.

Госсек также призвал быть реалистами, но не терять идеалы относительно того, каким должен быть мир.

"Внешняя политика состоит в том, что национальные государства преследуют то, что они считали своим национальным интересом, и уравновешивая это – вот что заключается в искусстве дипломатии и работе внешней политики. Поэтому нам нужно быть зрелыми, с открытыми и реалистичными глазами, не теряя нашего идеализма, не теряя того, как мы надеемся, что будет выглядеть мир и хотим его формировать и быть частью. Но согласно тому, мы должны каждый день принимать прагматические решения. И это неправда сегодня. Это всегда было правдой", – объяснил Рубио.

Стоит отметить, что Марк Рубио также заявил, что имеет "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь в Украине 30-дневного прекращения огня. В настоящее время США пытаются выяснить, насколько Россия согласна с таким перемирием.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, переговоры о предполагаемом 30-дневном перемирии идут "достаточно хорошо".

Российский диктатор Путин накануне сказал, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 дней, но есть "нюансы". По его словам, во время потенциального перемирия Украина не должна производить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России.

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