'Путин сам войну не завершит': Зеленский призвал всех, кто имеет влияние на Россию, 'сделать сильные шаги'

Украине нужен настоящий мир, и нельзя допустить, чтобы война затянулась. И только решительные действия и сильное давление на Россию могут прекратить эту войну, продолжающуюся уже годами.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал всех, кто оказывает влияние на РФ, предпринять сильные шаги, которые могут помочь завершить войну.

Президент подчеркнул, что именно российская сторона не желает мира. Кремлевский диктатор делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выдвигая неприемлемые условия даже еще до прекращения огня.

"Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии, так же как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессодержательные переговоры, пока его оружие и дальше убивает людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, – это лишь попытка заблокировать любую дипломатию", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают с переговорным процессом, особо отметив конструктивные переговоры с США. Он призвал Соединенные Штаты усилить давление "на того, кто не хочет остановить войну" – на Россию.

"Нам нужен мир. Настоящий мир. И мы не должны допустить, чтобы война затянулась. Мы провели конструктивные переговоры с американцами. Продолжим сотрудничество с европейцами и другими партнерами. Я благодарен Саудовской Аравии и всем, кто помогает с посредничеством и переговорными площадками. Я решительно призываю всех, кто влияет на Россию, особенно Соединенные Штаты, сделать сильные шаги, которые могут помочь. Давление должно быть направлено на того, кто не желает остановить войну. Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, продолжающуюся уже годами", – сказал лидер государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и дальнейшим шагам в реализации мирного плана. По его словам, "ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну ".

"Путин сам войну не завершит. Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать. Нужны сильные шаги. Нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну. Именно это означает "мир благодаря силе". Спасибо всем, кто помогает приблизить мир: Соединенным Штатам, Европе и всему миру. Спасибо всем, кто помогает приблизить мир: Соединенным Штатам, Европе и всему миру. Благодарю всех партнеров, чья сила и дипломатия в конечном итоге будут иметь успех", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта состоялись "хорошие и продуктивные" переговоры с Путиным. По словам Трампа, появился "хороший шанс", что российско-украинская война закончится.

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