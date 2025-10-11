Найдены истинные причины санкций против Петра Порошенко: опубликованы секретные документы СНБО

Найдены секретные документы, которые показывают истинные причины наложения санкций против Петра Порошенко. Оказалось, что заявления Владимира Зеленского и официальные документы СНБО откровенно противоречат друг другу.

Об этом пишет телеграмм-канал "Украина здесь".

Президент Зеленский заявлял, что санкции — это борьба с "выводом миллиардов" через "фонды в поддержку военных". Однако в официальных бумагах СНБО главным преступлением пятого Президента указывается владение Липецкой кондитерской фабрикой "Рошен". Которая еще в 2014 году была распилена и единственное, что там осталось — это пустое помещение. А российский суд вообще признал Петра Порошенко террористом из-за финаснования ВСУ.

В этих документах отсутствуют какие-либо упоминания о фондах или миллиардах. В противовес этому Порошенко обвиняют в принятии "Харьковских соглашений", хотя во время, когда их принимали — он не был ни в правительстве, ни народным депутатом.

"Вишенкой на торте" — обвинения в содействии предоставлению украинского гражданства Вадиму Новинскому в 2012 году, когда Порошенко был Министром экономического развития.

"Да, тому самому Новинскому, которого Порошенко называл "С*ка православная". Помните? Это действительно основание для санкций в 2025 году? Или это снова попытка задним числом "притянуть за уши" любой факт, чтобы оправдать политическое решение? Почитайте сами, все приведенные аргументы — это или российские, или российские фейки", – говорится в заметке.

"Украина здесь" отметила, что эти политические преследования под прикрытием Офиса Президента, Правительства и СНБО дискредитируют саму идею санкций и подрывают доверие к государственным институтам.

Вот полный список засекреченных документов:

