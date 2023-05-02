Надо сократить все прочие расходы и дать деньги нашим защитникам – Порошенко о доплатах военным

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, поддержал создание рабочей группы, которая должна оперативно наработать механизм возврата доплат военным. Порошенко напомнил, что отмененные доплаты были введены в первые дни полномасштабного вторжения Указом Президента и Верховная Рада своим решением восстановила справедливость.

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"Безусловно, страна переживает трудные времена. Сегодня мы настраиваемся на решительные действия для поддержки ВСУ и победы. Страна живет в ожидании нашего контрнаступления. И каждый из нас должен сделать все возможное для того, чтобы сделать действия ВСУ эффективными. Я хочу поблагодарить ВРУ за очень мудрое решение, которым Верховная Рада обеспечила сохранение 30-тысячной надбавки для военнослужащих. Благодарю представителей каждой фракции", – сказал Порошенко.

После этого началось шельмование Верховной Рады, якобы это – популистический шаг. года", – констатировал Порошенко.

По его словам, если сегодня в стране не хватает денег – нужно сократить все возможные нецелевые бюджетные расходы.

"Сокращайте и забирайте у всех. Вы предлагаете забрать только у военных, а все остальные будут получать свои заоблачные зарплаты? Телемарафон за 2 миллиарда налогоплательщиков, продолжается коррупционно ориентированное дорожное строительство", – возмутился Петр Порошенко.

"Я приветствую сегодняшнее решение, когда в Верховной Раде присутствовало руководство Вооруженных Сил и силовых блоков. Мы будем активно участвовать, чтобы в рабочей группе доработать все предложения военных. Изъять доплаты тем, кто этого не заслужил, но защитить украинских военнослужащих, которые сейчас защищают" Украину, защищают Европу, защищают глобальный мир. Они являются нашей гордостью", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как известно, депутаты "Европейской Солидарности" предложили перераспределение бюджетных средств, которое позволяет высвободить не менее 90 млрд грн для доплат военным.