Надо признать, что дипломатия для России – точно не приоритет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует готовности завершать войну дипломатическим путем. Действия РФ свидетельствуют об обратном, ведь вместо переговоров российская сторона продолжает атаки.

Об этом он сказал в вечернем обращении 18 января, комментируя ракетные удары, блэкауты и угрозы украинской энергетике. По словам главы государства, Украина готовится к дальнейшему международному давлению на агрессора уже на этой неделе.

О позиции России и планах Украины президент сообщил в вечернем обращении, обнародованном 18 января. В нем Зеленский отметил, что украинская сторона имеет данные о разведке Россией объектов для возможных ударов.

"Все четко говорит о том, что дипломатия для России – точно не приоритет. Надо это признавать. Надо в дальнейшем давить на агрессора и реальную причину этой войны – причина в Москве. Будем на этой неделе работать ради такого нового давления и ясной позиции мира в отношении России", – сказал Зеленский.

Отдельно президент проинформировал о работе украинской делегации в США. По его словам, министр обороны Рустем Умеров доложил о встречах с представителями Президента Дональда Трампа и несколько раундов переговоров, в рамках которых готовят документы для завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что если бы Россия действительно стремилась к окончанию войны, она бы сосредоточилась на дипломатии, а не на ракетных атаках и попытках нанести вред даже атомным станциям. Он обратил внимание на постоянные удары по энергосистеме и риски для критической инфраструктуры.

Президент добавил, что причина войны остается неизменной и находится в Москве, поэтому давление на агрессора должно усиливаться.

По словам главы государства, украинская команда полностью информирует американскую сторону о событиях в Украине и последствиях российских обстрелов. Уже состоялось несколько раундов переговоров с представителями команды Дональда Трампа, и работа над необходимыми документами продолжается.

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе Украина будет работать ради нового давления и формирования четкой позиции мира в отношении России.

"Были сегодня доклады нашей делегации из Америки: Рустем Умеров докладывал по встречам с представителями Президента Трампа. Было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, которые нужны для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", – сказал Зеленский.

Также стало известно, что на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

