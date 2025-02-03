'Благодарен всем боевым подразделениям': Зеленский назвал условие успешных переговоров в 2025 году. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Украина в этом году преуспевала в переговорах, наши воины должны быть стойкими на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов. Он поблагодарил все подразделения наших Сил обороны, которые выполняют свои боевые задания.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 3 февраля. Он рассказал о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Тот отчитался о ситуации на фронте, особое внимание уделив Покровскому направлению и операции в Курской области.

"Также главком доложил о модернизации нашей армии – уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных сил Украины и созданию корпусов. Сохраняем внимание к этому – до выполнения. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", – сказал гарант.

Он рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором говорили о защите нашей энергосистемы, так как россияне не отказываются от уничтожения украинской энергетики. Зеленский поблагодарил всех наших воинов, которые работают, чтобы преодолеть эту угрозу. Это все силы ПВО, мобильные огневые группы, силы РЭБ и разработчики этих средств радиоэлектронной борьбы.

"Были сегодня соответствующие доклады и по системе защиты, и по прикрытию энергообъектов, и по восстановлению после ударов. Отдельно обсудили возможности противовоздушной обороны и потребность в противоракетах – есть новые задачи для нашей дипломатии, для Министерства обороны Украины – для работы с партнерами" , – отметил Зеленский.

Он добавил, что поставки для сил ПВО Украины являются критическими и не должны прекращаться. Необходимо постоянно искать возможности усилить защиту, производить больше необходимых вещей в Украине, добавлять локализацию производства, брать лицензии у наших партнеров. Это большая работа, от которой во многом зависит будущее Украины, сказал глава государства.

Также президент назначил завтра, 4 февраля, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Соединенных Штатов оружие, технику, боеприпасы и т.д. на примерно 76 миллиардов долларов. Но всего Вашингтон выделял для военной помощи в нашей стране 177 миллиардов долларов.

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