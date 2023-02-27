Надо еще больше санкций, чтобы Россия не могла финансировать войну: Зеленский встретился в Киеве с министром финансов США. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Джанет Йеллен провели встречу в Киеве. По итогам своего визита Йеллен заявила, что США до сентября 2023 года выделят Украине более 10 млрд долларов бюджетной поддержки.

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В ходе переговоров политики также обсудили ужесточение санкционного давления на Москву, взаимодействие Украины с МВФ и восстановление украинской инфраструктуры. "Необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", – написал Зеленский в своем Telegram-канале (фото и видео размещены внизу новости).

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину с первых дней российского вторжения не только на военном, но и на финансовом фронте, и украинцы высоко ценят эту помощь.

В свою очередь в Офисе президента сообщили, что Зеленский назвал американскую финансовую помощь крайне важной, поскольку она позволяет покрыть необеспеченную часть бюджета и поддержать слои населения, которые нуждаются в этом больше всего.

Отдельно политики обсудили восстановление украинской инфраструктуры, поврежденной российскими ударами, привлечение частного сектора к соответствующим проектам и разработку механизмов использования арестованных активов РФ.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с Йеллен рассказал, что США обязались до сентября предоставить Украине более 10 млрд долларов бюджетной поддержки. Кроме того, 1,5 млрд долларов будут выделены на быстрое восстановление и еще 1,1 млрд долларов – на энергетический сектор Украины и Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор ЦРУ Уильям Бернс указал на ошибку Кремля в войне против Украины. По его словам, президент РФ Владимир Путин недооценивает решительность США.