"Надо быть сильными": Вэнс объяснил, зачем Трампу общаться с Путиным

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп проводил регулярные телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, такие контакты необходимы для завершения войны в Украине.

При этом он подчеркнул, что по результатам таких переговоров не обязательно соглашаться с позицией Путина. Об этом Вэнс рассказал в интервью для Fox News.

Переговоры США и РФ

Американский вице-президент подчеркнул, что многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил, что мотивом таких разговоров является завершение войны в Украине.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но, если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", – заявил Вэнс.

Также он добавил, что политика Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию, но в то же время сосредоточить усилия на мире. При этом он подчеркнул, что журналисты не могут диктовать американскому президенту, с кем разговаривать и как вести дипломатию.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", – объяснил Вэнс.

Что предшествовало

С начала 2025 года телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 18 августа и 16 октября. Также в СМИ упоминаются несколько разговоров, который Кремль первоначально не подтвердил.

Также в августе 2025 состоялся саммит США – Россия на Аляске. По результатам этого мероприятия в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали арсенал доступных целей для введения новых широкомасштабных санкций, направленных против России. По его словам, у Вашингтона осталось мало значимых рычагов для введения новых болезненных санкций.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российская сторона в очередной раз пытается создать иллюзию мирных намерений, не демонстрируя никакой реальной готовности прекратить агрессию.

