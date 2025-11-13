Рубио заявил, что США исчерпали потенциал для ужесточения санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали арсенал доступных целей для введения новых широкомасштабных санкций, направленных против России. По его словам, у Вашингтона осталось мало значимых рычагов для введения новых болезненных санкций.

Рубио подчеркнул, что теперь работа в этом направлении будет касаться обеспечения соблюдения существующих санкций. Об этом госсекретарь США заявил во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

Рычаги давления исчерпаны

Рубио отметил, что после нескольких волн ограничений, затронувших ключевые секторы российской экономики, финансовую систему, энергетику и ряд высокопоставленных чиновников и олигархов, Вашингтон будет сосредоточен на поддержании эффективности этих санкций.

В то же время Рубио признал, что Россия действительно использует теневой флот для обхода нефтяных ограничений. Он охарактеризовал борьбу с ним как "механизм обеспечения выполнения санкций", а не как повод для новых ограничений.

Также Рубио выразил мнение, что теперь страны Европы должны играть более активную роль в этом процессе, поскольку значительная часть судов проходит ближе к их территориям.

"С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании, именно этого все ждали. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций. Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневым флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", – сказал госсекретарь.

Напомним, на танкерах в мировых океанах сейчас накоплен миллиард баррелей нефти. При этом непропорционально большое ее количество происходит из стран, которые подпадают под санкции, в частности, из России. Это связано с тем, что жесткие западные санкции усложнили торговлю и выгрузку такой нефти, заставляя ее "застревать" на судах.

