Надежды без оптимизма: чего ждать Украине от экстренной встречи западных союзников во главе с президентом США

Запланированный саммит в городе Рамштайн с участием президента США Джо Байдена по вопросам военной поддержки Украины не состоится. Это довольно болезненный момент, ведь западным партнерам предстояло определить, какими будут дальнейшая стратегии в войне и объем помощи украинцам. Официальная позиция Запада не меняется уже два с половиной года – Россия должна вывести войска из Украины, а мы продолжим помогать ей. В то же время свой скепсис и сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины западные партнеры выражают через многочисленные утечки в СМИ. Вроде статьи в Financial Times, в которой говорится, что "Киев и его западные союзники постепенно идут к пониманию того, что Украине придется начать переговоры с Россией и отказаться от утраченных территорий".

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И все же Байдена ожидают в Германии 17 октября. Планируется "тихий приезд", поэтому официальная программа запланирована лишь на пятницу, 18 октября. Сообщается все же, что короткий визит будет посвящен тем же политическим вопросам, которые были запланированы ранее – дальнейшим действиям западных партнеров Украины по ее поддержке и войне на Ближнем Востоке. Поэтому у Украины в определенной степени будет шанс на ответы на вопросы, которые она в последние месяцы непрерывно задает своим союзникам (объем и номенклатура поставок вооружений, а также разрешение их использования по территории России). Отмечая, что от этого в значительной степени зависит дальнейшее развитие в российско-украинской войне.

Будущая встреча проходит в непростой момент для Украины еще и потому, что у большинства западных лидеров, собирающихся в Германии, фактически сейчас есть сверхсложные вопросы дома. Байден и его команда погружены в предвыборную кампанию Камалы Харрис и решение проблемы Ближнего Востока, где американцы пытаются остановить великую войну. Президент Франции Макрон проиграл последние парламентские выборы и с головой ушел во внутренние проблемы и противостояние с ультраправыми. Что касается немецких политиков, то они в последнее время делают все более миролюбивые заявления. Политические оппоненты канцлера – ультраправые и ультралевые – "оседлали" тему противодействия помощи Украине под названием "если украинцам не передавать оружие – наступит мир и будет остановлена мировая война". При прямой поддержке Кремля эти нарративы хорошо зашли определенной части немецкого общества. Ввиду крайне низкого рейтинга и выборов в следующем году Шольц, который и ранее не выражал решимости, теперь должен еще больше учитывать этот факт.

О том, что будут обсуждать западные лидеры во время визита президента США в Германию и чего ждать Украине, – в материале OBOZ.UA.

"Рамштайна" с участием Байдена не будет

Официальная программа короткого визита американского лидера в Германию запланирована только на 18 октября, когда Байден встретится с федеральным президентом Штайнмайером и канцлером Шольцем в Берлине. Это означает, что встреча в Рамштайне в ближайшее время точно не состоится.

Сейчас трудно сказать, что действительно побудило американского президента отложить это путешествие. Очевидно, что основная причина – предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Джо Байдену просто пришлось выбирать: или решать сложные внешнеполитические вопросы, или во время разрушительного стихийного бедствия находиться в стране и продемонстрировать, что интересы простых американцев для него как для президента, а значит и для кандидата от Демократической партии и его вероятной наследницы Камалы Харрис, важнее любых вопросов внешней политики. К этому добавились обвинения трампистов, разгонявших волну, мол, "нынешняя администрация тратит миллиарды на Украину, тогда как пострадавшим от урагана будет трудно рассчитывать на необходимую помощь и компенсации".

Для Украины полноценный визит американского президента в Германию был важен по многим причинам. Одна из них – встреча в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, но этого не произойдет. Возможно, в Белом доме решили, что кардинальных решений, которые можно было бы обнародовать во время саммита, не предвидится, а таким образом эта встреча не станет важным заключительным аккордом политического наследия Джозефа Байдена.

"План победы" под вопросом

Даже после того, как президент Украины представил высшим должностным лицам США свой "план победы", детали стратегии и то, как ее восприняли, остаются довольно туманными. Поездка, которая рассматривалась украинскими официальными лицами как ключевая возможность убедить США в том, как поддерживать Украину в дальнейшем, пока не нашла отклика в Вашингтоне. По крайней мере, главный месседж, раздававшийся на Западе после встречи двух президентов такой: "План победы не поразил администрацию Байдена, он больше похож на перефразированную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на дальнобойные удары, но консультации по этому вопросу будут продолжены".

В Германии у Владимира Зеленского, возможно, будет еще один шанс представить "План победы" Байдену, охватывающий гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО, продление военной и экономической помощи, послевоенное восстановление и предоставление разрешения использовать западное оружие большой дальности против целей на территории России. При этом, как отмечается, маловероятно, что и на этот раз удастся полностью убедить американского президента в необходимости поддержать этот план. Байден все еще стремится уклониться от немедленных роковых решений по войне в Европе и продлить время инерции, когда можно понаблюдать, подумать и подождать. И это обусловлено не столько политикой, сколько личными чертами 46-го президента США. Байден – человек-компромисс. Недаром он просидел в Сенате США 36 лет непрерывно.

С другой стороны, The Conversation сообщает, что якобы Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед увольнением с поста президента США. Он включает продолжение выделения военной помощи Украине. Утверждается, что нынешний президент США хочет показать, что Украина остается среди приоритетов Вашингтона, а поддержка будет продолжаться.

"Байден хочет оставить свое наследие, а достигнутый в последнюю минуту прогресс в отношении Украины стал бы завершающей победой, которая надолго запомнится", – пишет издание.

То есть дискуссия о том, как должна выглядеть дальнейшая стратегия помощи в противостоянии российскому нашествию все еще продолжается, а ее решение мы можем получить через несколько дней.

Разрешение на удары

Один из главных вопросов для Украины – уступит ли Запад настойчивой просьбе разрешить бить американскими и европейскими ракетами вглубь территории РФ. Пока среди партнеров отсутствует единая позиция по разрешению на такие удары, а "ключевые страны" на это не соглашаются.

Особую твердость проявляет Олаф Шольц. Он вообще отказывается поставлять украинцам немецкие ракеты "Таурус". Париж и Лондон могут склониться к тому, чтобы разрешить такой шаг, но не хотят принимать это решение самостоятельно, без Вашингтона.

"Европейское турне Владимира Зеленского, во время которого он снова задал этот вопрос, не принесло ничего нового. Позиция Великобритании по ударам ракетами Storm Shadow вглубь РФ не изменилась", – пишет Independent со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера. А генсек НАТО Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для нанесения ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в войне. Кажется, по крайней мере, британцы все же ждут американского ответа.

В настоящее время Байден вынужден мыслить и действовать в контексте избирательной кампании, ведь, по мнению американцев, решительный шаг поставит США на грань прямого вооруженного столкновения с Москвой. И это явно не то, что укрепило бы позиции Камалы Харрис за считаные недели до выборов 5 ноября.

На то, что вопрос далек от положительного для Украины решения, указывает как последнее заявление Владимира Зеленского, который в очередной раз публично призвал Запад "немедленно" предоставить Киеву возможность бить западным дальнобойным оружием по территории РФ и констатировал, что в последнее время никаких сдвигов по этому вопросу "не наблюдается". Так и последнее заявление Пентагона о том, что США не снимают ограничения на удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.

При этом перенесение войны на территорию РФ необходимо по многим причинам. Это уничтожение российского военного потенциала и экономических возможностей. Также глобализация войны необходима для того, чтобы о важности прекращения военных действий на российско-украинском фронте задумались не только на Западе, но и в странах Глобального юга. Прежде всего в том же Китае. Если война будет в последующие годы продолжаться в двух странах, становясь все более неконтролируемой, это действительно создает возможности для прекращения боевых действий.

Гарантии безопасности

Хотя приглашение Украины в НАТО в ситуации, когда с этим не согласны почти все страны Альянса, остается политической фантастикой, между тем хотя бы изменение американской позиции и поиск модели гарантий для Украины в последующие годы войны от членов НАТО могли бы стать "весомым сигналом" для Кремля, что несмотря на готовность продолжать войну, он все равно не сможет оккупировать всю территорию Украины, на что продолжает надеяться Москва.

Издание Washington Post утверждает, что союзники Украины сейчас рассматривают возможности предоставления более конкретных обещаний, касающихся членства страны в НАТО. И именно этот вопрос может рассматриваться в Германии. Financial Times также подчеркивает, что Украина действительно может получить гарантии безопасности от НАТО, но за исключением территорий, которые сегодня под оккупацией РФ, а также то, что Байден до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года может согласиться на определенные сдвиги относительно будущего членства Украины в Альянсе.

О гарантиях безопасности говорит и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг: мол, любая мирная инициатива по Украине должна их содержать, прежде всего со стороны США. Иначе, по его мнению, Россия "не будет уважать никакие линии, проведенные на карте". По словам Столтенберга, Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные территории Киева. То есть вновь активно обсуждается западногерманская модель для Украины, когда страну пригласят в НАТО в границах 1991 года, а гарантии безопасности предоставят для тех территорий, которые находятся под контролем легитимного украинского правительства.

Встреча четырех

Президент США во время своего визита в Германию должен встретиться не только с федеральным канцером Олафом Шольцем, но и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Четыре лидера западного мира преследуют цель обсудить как войну России против Украины, так и конфликт на Ближнем Востоке. Согласовать совместные действия не только в течение следующих нескольких месяцев, когда истекает президентство Джо Байдена, но и то, как они будут действовать в ситуации, которая может сложиться после выборов президента США 5 ноября. Ведь сейчас трудно сказать, кто именно будет председательствовать в Белом доме следующие четыре года: наследница Байдена – вице-президент Камала Харрис или одиозный Дональд Трамп, у которого с внешнеполитической точки зрения абсолютно другие приоритеты, чем у Байдена и Харрис.

Мирные переговоры

Хотя президент Украины заявляет, что не рассматривает с союзниками вопрос прекращения боевых действий в обмен на западные гарантии, мол, "все это дезинформация от российских СМИ", но негде правду деть – западные партнеры Украины устали от войны и стремятся к скорейшему дипломатическому урегулированию, официально подчеркивая, что никакого давления на украинские власти не оказывается. При этом "земля за членство в НАТО – единственная стратегия на столе" – самый популярный тезис последних дней в западной прессе. То есть Украина получает существенные гарантии безопасности, речь даже идет о членстве в НАТО, но соглашается на контроль со стороны РФ над оккупированными территориями, что и станет основой для переговоров.

"Украина может быть вынуждена отказаться от утраченных во время конфликта с Россией территорий", – на это в интервью Financial Times намекнул и бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Отвечая на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой, Столтенберг привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

"Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ожидали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Но они получили безопасную границу", – сказал он.

О том, что близится момент сложных решений, уже говорят напрямую и в Украине, хотя и устами западных экспертов. Так, вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл в интервью ТСН в рамках национального телемарафона рассказал о настроениях Запада касательно войны в Украине. Представитель Британии отметил, что война с Россией затягивается, что влияет на западные настроения, ведь физическая способность сохранять тот же уровень поддержки уже исчерпывается, а при таком развитии событий Украина ослабнет и может потерять гораздо больше территорий. При этом британский аналитик предположил, что во время переговоров Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы не привести к еще большим потерям.

Однако "ключевая головоломка" для западных партнеров – как гарантировать, что Украина не будет уязвима для будущего российского нападения, а они не будут вовлечены в прямой конфликт с Кремлем, – все еще остается нерешенной. Есть проблемы и с позицией Владимира Путина, который не представляет никаких признаков заинтересованности в переговорах, а разговоры об уступках, скорее всего, лишь укрепляют Кремль в его уверенности, что Россия может переиграть Запад в Украине.

Требуются изменения: предыдущая стратегия Запада по противодействию РФ не работает

"Я надеюсь, что Джозеф Байден со своей командой уже оценил ошибки, которые они совершили на российском направлении, начиная с 2021 года. Потом был 22-й год, когда они боялись ядерных угроз Путина и не помогли Украине обычными вооружениями, которые в принципе не могли бы привести к какой-либо эскалации. Я надеюсь, что они выработали новую стратегию и что она согласована с возможной преемницей Байдена на президентском посту Камалой Гаррис. И эта стратегия будет заключаться в том, что Украина должна выиграть" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил эксперт по вопросам внешней политики и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению эксперта, у Байдена есть желание оставить после себя успешное внешнеполитическое наследие. То есть он хочет войти в историю как человек, который достойно себя показал как лидер великой державы на мировой арене и что-то все же сделал – как в интересах США, так и свободного мира.

"На сегодняшний день есть много разных вариантов, что может быть, – продолжает Александр Хара. – Это и ощутимые сигналы о членстве в НАТО, и разрешение на удары западным оружием. Произойдет ли это, посмотрим, но мне кажется, это единственная логическая вещь, так как предыдущая стратегия ведет только к истощению Украины. Если продолжать так, как все идет, мы не достигнем никакого положительного результата, мы не будем иметь этой сильной позиции для переговоров. Я не думаю, что там есть иллюзии, что с Путиным можно разговаривать сейчас. Поэтому я думаю, что Джозеф Байден хочет завершить свою каденцию на положительной ноте. Конечно, я тоже читаю все эти размышления на Западе, что Украине нужно дать либо членство в НАТО с какими-то ограничениями, либо какие-то гибридные гарантии безопасности в обмен на территории, пока Джозеф Байден у власти, пока есть возможность с этими союзниками договориться о таком варианте, но не думаю, что наши партнеры будут активно подталкивать к этому Украину", – отметил Александр Хара.