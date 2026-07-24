"Надеюсь, Трамп окажет поддержку": ещё один MAGA-блогер резко изменил позицию по поводу войны в Украине

Американский MAGA-блогер Тим Пул, ранее придерживавшийся резкой антиукраинской риторики, вновь публично выразил свою поддержку Киеву. Онпризвал Белый дом оказать Украине необходимую помощь.

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Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter). Пул отметил, что Украина ведет борьбу за выживание против агрессора.

"Украина ведет борьбу за само своё существование против злобного диктатора. Теперь я понимаю, насколько важна победа Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединённых Штатов окажут свою поддержку", – написал он.

Кто такой Тим Пул

Тим Пул – известный правоконсервативный американский блогер и подкастер. Два года назад во время своего эфира он заявил, что Украина – враг США, и Америка "должна извиниться перед Россией".

В том же году американское Министерство юстиции раскрыло масштабную дезинформационную схему на территории США, когда российский телеканал Russia Today тайно перечислил 10 млн долларов американской компании Tenet Media, а Пул был одним из лиц этой компании. Согласно расследованию, за создание одного еженедельного выпуска он получал 100 тысяч долларов.

Тогда через него продвигали выгодные Москве нарративы. Пула заставляли обвинять Украину и США в теракте в "Крокус Сити Холл" и требовать прекращения военной помощи Киеву. Сам блогер сразу заявил, что его обманули, он ничего не знал о российских деньгах и считал, что его спонсирует частный инвестор из Европы.

О своей проукраинской позиции также заявила и ещё одна MAGA-блогерша Лора Лумер. Она известна своей антимусульманской позицией, распространением конспирологических теорий и активной критикой политиков, которые хоть как-то выступают против решений Дональда Трампа.

Гражданская позиция, конечно, сделала её фавориткой президента США, тогда как другие его соратники откровенно опасаются эту медийную личность. Отношение к Украине Лумер пересмотрела из-за поздравления Владимира Зеленского с Днём Независимости США.

Как сообщал OBOZ.UA, Лумер приехала в Украину 20 июля. В Офисе президента Украины заявили, что визит медийщицы является "важным", поскольку она должна "все увидеть собственными глазами".

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