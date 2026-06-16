«Украина достигла важной вехи»: в Совете ЕС отметили открытие первого переговорного кластера

Украина и Европейский Союз начали переговоры по кластеру "Основы", который стал первым тематическим блоком в процессе вступления страны в ЕС. Решение было принято в ходе межправительственной конференции по вопросам вступления Украины в Евросоюз.

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Об этом заявила заместитель министра по европейским делам Республики Кипр Марилена Рауна. Она подчеркнула, что начало переговоров по первому кластеру стало важным событием в ходе председательства Кипра в Совете ЕС и подтвердило неизменность европейского курса Украины.

Путь к членству

По словам Раун, нынешний шаг демонстрирует, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Она отметила, что проведение конференции по вопросам вступления также свидетельствует о приверженности Украины европейской интеграции и признает прогресс, достигнутый несмотря на беспрецедентные вызовы.

"Будущее Украины и ее граждан прочно закреплено в Европейском Союзе", – заявила представительница Кипра.

Она также подчеркнула, что взятые Украиной обязательства имеют важное значение для дальнейшего продвижения переговорного процесса. По ее словам, расширение ЕС является не только стратегической возможностью для Украины, но и инвестицией в более сильную, безопасную и более объединенную Европу.

Что входит

Кластер "Основы" охватывает ключевые ценности и принципы, на которых построен Европейский Союз. В него входят вопросы верховенства права, основополагающих прав и свобод, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.

В рамках этого кластера открыты переговоры по следующим разделам:

Раздел 23 – Судебная система и основные права;

Раздел 24 – Правосудие, свобода и безопасность;

Раздел 5 – Государственные закупки;

Раздел 18 – Статистика;

Раздел 32 – Финансовый контроль.

Европейский Союз также определил промежуточные критерии для всего кластера и отдельно для разделов, касающихся верховенства права. Их необходимо выполнить до перехода к заключительному этапу переговоров и временного закрытия соответствующих разделов.

Кроме того, установлены отдельные критерии для временного закрытия переговоров по государственным закупкам, статистике и финансовому контролю.

Переговоры по кластеру "Основы" открываются первыми и закрываются последними в процессе вступления в ЕС. Именно прогресс в этом направлении будет определять общие темпы переговоров между Украиной и Европейским Союзом.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию шести кластеров по вступлению в Европейский Союз. Он рассчитывает, что этим летом Киев сможет достичь большего результата в нашей европейской интеграции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия заявила, что может автоматически приостановить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Причиной могут стать нарушения или неполное выполнение Киевом договоренностей относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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