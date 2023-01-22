За даними джерел Цензор.Нет, в.о. міністра громад та територій Василь Лозинський, який з грудня став 1-м заступником міністра громад, територій та інфраструктури, затриманий 21 січня детективами НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язаній з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури.

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13 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,4 міль'ярди гривень для закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій.

Раніше за цією програмою у 2022-му році Кабмін витратив ще 2,3 міль'ярди гривень. 26 вересня 2022-го року Національне антикорупційне бюро відкрило справу про вимагання хабарів при постачанні великої партії дизель-генераторів. 21 січня детективи НАБУ та прокурори САП затримали по цій справі Василя Лозинського. Фотографія вилучених при затриманні коштів НАБУ оприлюднило.

Василь Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва". Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У січні 2013-му році одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником.

Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт. Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки. Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі. Кабмін та куратори "Великого будівництва" в офісі президента поки що ніяк не коментують затримання одного з ключових виконавців цих програм.