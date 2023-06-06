'Этого никогда бы не произошло, если бы Россия не вторглась в Украину': на заседании Совбеза ООН обсуждают подрыв Каховской ГЭС. Трансляция

На заседании Совбеза ООН 6 июня обсуждается подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Заседание инициировала Украина.

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Трансляцию заседания ведет "Суспильне Новости". Представители, в частности, США и Великобритании согласились, что подрыв ГЭС является очередным ужасным поступком путинской армии, имеющей катастрофические последствия, они выразили солидарность с Украиной и призвали РФ вывести свои войска из нашей страны. Представитель Франции подчеркнул, что Россия должна возместить Украине все нанесенные разрушения.

Участники заседания согласились, что этой трагедии в Херсонской области никогда бы не произошло, если бы РФ не начала войну против нашего государства.

В то же время представитель Бразилии прямо не обвинил в катастрофе Россию, лишь отметил, что ее бы не произошло, "если бы Россия и Украина находились в мирных отношениях". Также он выразил обеспокоенность последствиями и отметил, что на восстановление уйдут годы.

На заседании выступил и представитель РФ. Он цинично заявил, что Украина подорвала ГЭС для того, чтобы якобы иметь преимущество в контрнаступлении и нанести больше гуманитарных последствий для населения.

Напомним: после подрыва оккупантами Каховской ГЭС в России сделали циничное заявление.

"Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, всю ответственность несут украинские власти", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, добавив, что это "преднамеренная диверсия" и попытавшись выставить Россию жертвой.

Также он договорился с тем, что Украина якобы сама устроила техногенную и экологическую катастрофу на своей территории из-за "провала контрнаступления".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается;

– в то же время в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели;

– независимый исследователь из США, физик Ричард Кордаро сообщил, что взрыв на Каховской гидроэлектростанции был зафиксирован магнитометром в Румынии. Это очередное доказательство того, что произошел именно подрыв врагом дамбы, в которую захватчики перед этим заложили взрывчатку;

– в ООН утром 6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС сообщили, что сегодня отмечается день русского языка. А вот о военном преступлении оккупантов в этой международной организации не упомянули.

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