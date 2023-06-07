Международное сообщество в очередной раз поймало Россию на лжи: посол США в ООН напомнил Небензе об обязательстве не атаковать дамбы. Видео

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд напомнил, что страна-агрессор Россия в международных договоренностях обязалась не атаковать дамбы и другие объекты инфраструктуры такого типа. Однако это не остановило Россию от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

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Заседание Совбеза ООН 6 июня, в ходе которого сделал свое заявление Вуд, транслировало "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он напомнил, что преднамеренные атаки на гражданские объекты даже во время войны запрещены.

"Россия как сторона Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям обязалась не атаковать сооружения или установки, сдерживающие "опасную мощь, в том числе плотины", если такая атака может повлечь за собой высвобождение опасных сил, а также значительные потери среди гражданского населения", – сказал представитель Штатов.

Дипломат подчеркнул, что именно РФ начала эту войну: она оккупировала часть территории Украины, российские войска незаконно захватили дамбу ГЭС в 2022 году и с тех пор держали ее под своим контролем.

Это в конце концов привело к тому, что международное сообщество в очередной раз стало свидетелем разрушений, человеческих жертв и катастрофического ущерба для критически важной инфраструктуры Украины, вызванных войной РФ.

Роберт Вуд добавил, что Штаты сотрудничают с украинскими властями, чтобы обеспечить помощь людям, которые были вынуждены бежать из своих домов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать – и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– На заседании Совета безопасности ООН 6 июня обсуждали подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Заседание инициировала Украина.

– Во время него представитель РФ Василий Небензя пытался убедить присутствующих, что Украина якобы подорвала ГЭС, однако его поставил на место посол Албании.

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