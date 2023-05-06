"Свидетельство нарастающего страха среди элит": у Зеленского объяснили рост количества ядерных угроз со стороны РФ

Россия чаще стала использовать угрозы применить ядерное оружие – и это свидетельствует о страхе внутри страны-агрессора. Однако растет только количество заявлений, а не риск ядерного удара.

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Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини" 6 мая. "Количество ядерных угроз выросло, а не возможность применения", – сказал он.

Представитель ОП считает, что такая ситуация – это "прямое свидетельство нарастающего страха в элитах России".

"Они понимают, что сценарии B, C, D, замороженный конфликт – они невозможны на сегодня. Они паникуют", – считает Подоляк.

Он объяснил: Москва годами запугивала мир своей "великой" армией, а теперь, развязав полномасштабную войну против Украины, говорит: "Если что, то будем использовать ядерное оружие, потому что другого выхода нет".

"Это признак огромного, практически парализующего страха у них..." – уверен Подоляк.

Оказалось, что ни Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ни Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, ни Вячеслав Володин, глава Госдумы, ни тем более Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса", "не имеют существенной информационной цены". По словам советника руководителя ОП, сейчас указанные лица несубъектны и просто публично демонстрируют свой страх.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Рогозин заявил, что Россия якобы вправе использовать против Украины тактическое ядерное оружие, потому что это будет "единственным выходом" в свете грядущего контрнаступления ВСУ. Россиянин неожиданно признал, что силы и средства украинских защитников создают опасность для ВС РФ.

– Ядерные страшилки особенно активизировались после того, как неизвестные БПЛА атаковали Кремль. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что цель таких угроз – посеять панику среди украинцев, но в нашей стране уже привыкли к неадекватным заявлениям Москвы.

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