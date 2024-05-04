На саммите мира в Швейцарии согласуют общую позицию, которую передадут РФ для предстоящих переговоров – ОП

В Швейцарии 15-16 июня пройдет Саммит мира. Его участники, страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию по завершению войны в Украине.

Эта позиция будет передана Кремлю – и это станет "первым шагом к справедливому миру". Об этом в ответе на запрос Deutsche Welle заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Ответ от пресс-секретаря Владимира Зеленского изданию датирован 3 мая. В нем Никифоров поделился чаяниями Киева от Саммита мира, который будет проходить в Швейцарии 15-16 июня и к участию в котором приглашено более 160 делегаций со всех континентов мира.

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", – подчеркнул Никифоров.

В то же время Deutsche Welle акцентировала внимание на том, что России среди приглашенных нет, с чем не очень согласны в Швейцарии.

"Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно публично заявляла, что она не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Без России он немыслим", – заявили в швейцарском министерстве иностранных дел

Напомним, ранее эксперт-международник объяснил, для чего нужен мирный саммит в Швейцарии. По мнению Тараса Жовтенко, эта мера наращивает переговорные позиции Украины – даже при том, что в июне на саммите РФ представлена не будет никак.

Также сообщалось, что, рассказывая о подготовке к швейцарскому саммиту, президент Зеленский подчеркнул, что "лишь глобальная сила способна принудить Россию к миру".