Испанский премьер-социалист Педро Санчес заявил, что защита внешних границ ЕС [от Африки] должна быть ответственностью всех государств - членов Евросоюза.

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Хоча всі знають, що "напівсоціалістична" Іспанія незаконних мігрантів хіба що не запрошувала…

Хай там як, виходить, що, коли географія Іспанії "заважає", відповідальність має бути спільною; але що ж до ситуації, коли географія їй, навпаки, допомогла, розташувавши далеко від мордора?

А от що.

Стосовно частки оборонних витрат у ВВП аутсайдер з цього показника Іспанія рухається з 1,3 відсотків до аж 2,1 - "ані не більше, ані менше" (Санчес) - "не поступаючись ані соціальною моделлю, ані стратегічною автономією", незважаючи на домовленість країн НАТО про 5 процентів (нема, мовляв, п’яти відсотків - немає й п’ятої статті).

В цьому контексті цікаво подивитися й на те, як Іспанія допомагає Україні, якій з географією пощастило не так.

Ось загальна допомога Україні з початку війни [в млрд євро] станом на 30 квітня цього року від деяких держав

(в дужках - прогноз МВФ щодо ВВП в 2026 році [в трлн доларів] у тих самих країн):

Норвегія 24,7 (0,6)

Швеція 19,4 (0,8)

Данія 12,1 (0,5)

Бельгія 4,7 (0,8)

ІСПАНІЯ 4,5 (2,1)

Естонія 1,2 (0,05)

Так, іспанська допомога більше за естонську майже в 4 рази. При тому, що ВВП більше у понад 40 разів!

Від Норвегії ж, ВВП якої МЕНШЕ іспанського в 3,5 рази, допомога Україні БІЛЬШЕ, ніж від Іспанії, в 5,5 разів!

В рази більша допомога при в рази меншому порівняно з Іспанією ВВП йде нам і від Швеції й крихітної Данії!

Навіть Бельгія, яка захована в глибинах Європи між Німеччиною й іспанською сусідкою Францією, має ВВП нижче, ніж в Іспанії, у майже 3 рази, допомагає Україні більше за іспанців!

Це - "європейська спільнота"?

Це утриманство в чистому вигляді!

"Коли нам гірше - допомагайте, бо в нас спільна відповідальність, а коли ми далеко від ваших війн, в нас соціально-стратегічна відокремленість від вас усіх!"…

Так от, у стосунках зі Штатами Європа це така собі колективна Іспанія.

Утриманка.

Звісно, Трамп не в захваті. От і вчить її, як може.

Останній приклад цьому - саме щодо України.

За інформацією Politico, керівництво Групою з надання безпекової допомоги Україні протягом року поступово перейде від Сполучених Штатів до іншої держави - члена НАТО.

[Сподіваюсь, що хоча б не до Польщі, а, приміром, до Німеччини.]

З початку повномасштабної війни ця Група відіграє провідну роль у забезпеченні українських військових озброєнням і підготовці особового складу.

Передача керівництва, як наголошують, не вплине на безперервність роботи з Україною, а Європейське командування Збройних сил США й надалі братиме в ній участь через американського заступника.

Тобто йдеться просто про складання відповідальності. Яку європейці звикли покладати на американців, як Іспанія - на решту Європи.

Тож відбувається виховний процес. Європу привчають до самостійності.

Несвоєчасно, бо в нас війна?

А вона, війна, завжди несвоєчасна.