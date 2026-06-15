"Совершенно цинично": Зеленский указал на "нюанс" с ударом РФ по Украине после поздравления Путиным Трампа. Видео

Накануне российский диктатор Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днём рождения. А сразу после этого он отдал приказ о проведении массированной комбинированной атаки на Украину.

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В такой последовательности действий есть циничный замысел: Путин намеренно "отложил" атаку до звонка Трампу, чтобы во время разговора ему не пришлось оправдываться за новый террор, разрушения и убийства мирных украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Что сказал Зеленский

Глава государства убежден: Россия намеренно затягивала с новой массированной атакой на Украину, несмотря на то, что уже несколько дней была готова нанести ракетно-дроновые удары.

Причина – в том, что Путин сначала хотел поздравить Трампа с юбилеем: президенту США накануне исполнилось 80 лет.

"Я считаю, что он (Путин. – Прим. ред.) рассчитывал, что сначала он будет приветствовать президента США. Чтобы ему не пришлось оправдываться, безусловно. Потому что если бы сначала была атака, команда президента (Трампа. – Ред.) или он сам, я думаю, подняли бы этот вопрос. А зачем Путину поднимать этот вопрос во время поздравления президента с днем рождения?" – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российский диктатор остается верен себе и демонстрирует "абсолютный цинизм".

"Он, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента США и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, не случайно несколько дней они не только собирали ракеты. Потому что мы видели, что у них есть соответствующие силы", – объяснил Зеленский "промедление" врага с новой террористической атакой, несмотря на готовность РФ нанести удар, фиксировавшуюся еще несколько дней назад.

Что известно о массированной атаке РФ и её последствиях

Прошлой ночью Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. На крыше храма вспыхнул пожар, огонь охватил сотни квадратных метров.

Утром оккупанты попытались вновь нанести удар по одной из величайших святынь православного мира. На территории лавры были зафиксированы новые разрушения, а основной удар пришелся на расположенный поблизости "Мистецький арсенал".

Также Россия атаковала киностудию имени Александра Довженко в Киеве. На территории вспыхнул пожар.

В частности, под удар попал костюмный цех: уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

В российском минобороны при этом сделали циничное заявление об атаке на Украину. Войска РФ якобы наносили удары исключительно по "объектам оборонно-промышленного комплекса", "военным аэродромам" и "территориальным центрам комплектования", а "все назначенные цели были поражены".

"Назначенными целями", по которым било российское "высокоточное вооружение", в столице также оказались жилые многоэтажки и легковые автомобили, а также объекты инфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили варварскую атаку РФ и призвали международные организации к жесткой и принципиальной реакции на действия страны-агрессора.

Только в Киеве в результате вражеской атаки погибли пять человек, десятки получили ранения, среди них – дети.

Кроме того, в Харькове в результате повторного российского удара погибли четверо спасателей ГСЧС и сотрудник горсовета, ранены по меньшей мере девять пожарных и четверо жителей города.

Еще трое человек, в том числе ребенок, были ранены оккупантами в Киевской области.

А в Днепре в результате российского обстрела повреждены предприятие, здание колледжа и Дом органной музыки, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала Украину почти 700 дронами и ракетами. Основной удар, по данным Воздушных сил, пришелся на столицу, ракеты РФ летели также на Харьков и Днепр.

Силы ПВО уничтожили 632 цели: 50 из 70 ракет и 582 из 611 дронов различных типов.

По состоянию на 08:00 было зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в 12 точках.

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