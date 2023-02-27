Блог | Александр Кирш: На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя

Конечно, хотелось бы раньше. Надеюсь, что раньше и в самом деле успеем победить. Но в любом случае нужно учитывать существующий дедлайн.

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В первый вторник после первого понедельника ноября-2024 (то есть 05.11.24) в Главной стране мира состоятся президентские выборы. Именно до этой даты мы должны успеть всё сделать.

Если успеем — почти наверняка Байден как соучастник Победы останется на посту американского президента. Возраст помехой не явится: начиная с Форда, возглавившего США ещё после Уотергейта — почти полвека назад, ни один из американских президентов не умирал моложе 93 лет (ныне здравствующему Картеру, например, сейчас 98), Байден же к началу второго срока достигнет всего-то 82. Так что можно будет спокойно доедать проигравший оркостан.

А вот если Украина до 5 ноября следующего года победить не успеет, то резко возрастут шансы кандидата от республиканцев, которым, скорее всего, станет то ли антиукраинский Трамп, то ли такой же, как, к сожалению, выяснилось, противник американской помощи Украине Десантис. И поддержка закончится, а без неё уже будет очень и очень трудно.

Известен этот дедлайн, разумеется, и в мордоре. Пока до этого срока далеко, россия хочет переговоров, чтоб застолбить за собой "новые реалии". Но по мере приближения к указанной дате там начнут всё больше тянуть время. Придётся учитывать.

Весна-лето — на освобождение юга и блокировку Крыма. Осень-зима — на продвижение на Донбассе. В крайнем случае — с завершением освобождения весной-летом-24. Так что миссия выполнима.

Верим в досрочную победу, слава Украине!