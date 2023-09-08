'На одного террориста меньше': Зеленский заявил, что у Украины есть информация, что Пригожина убил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев располагает информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин причастен к убийству владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, для Украины стало на одного террориста меньше, а моральных дух россиян после гибели Пригожина упал.

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"Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас на одного террориста меньше", – сказал глава государства на саммите "Ялта" в Киеве.

Зеленский добавил, что Украина выиграла от ликвидации Пригожина, поскольку россияне потеряли ресурс в виде "вагнеровцев", которых отправляли на фронте вперед, на убой.

"Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад нельзя (было. – Ред.). Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, они потеряли. Для нас это определенно плюс", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет Пригожина. На его борту летели десять человек, все они погибли.

– В РФ официально подтвердили гибель Пригожина. Согласно заявлению Москвы, экспертиза ДНК установила личности всех десяти жертв авиакатастрофы.