На кону система безопасности Европы: глава МИД Нидерландов отметил важность справедливого завершения войны в Украине

Власти Нидерландов заинтересованы в том, чтобы война России против Украины закончилась справедливым миром. Ведь это непосредственно повлияет на формирование системы безопасности в Европе на ближайшие годы или даже десятилетия.

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Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе. Его цитирует "Укринформ".

Каспар заверил, что "уделяет много внимания ситуации в Украине и ее последствиям" для безопасности Европы в целом и Нидерландов в частности.

"То, каким образом закончится эта ужасная война в Украине, будет иметь последствия для европейской безопасности и того, как она будет организована в ближайшие годы, а возможно, даже десятилетия. Поэтому это чрезвычайно важно. Это действительно очень важный вопрос", – заявил он.

Напомним: ранее Каспар Вельдкамп подчеркивал, что отношение диктатора Владимира Путина к мирным инициативам подтверждает, что для реального прекращения огня необходимо еще больше давления на РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– В мае этого года Нидерланды объявили, что повышают уровень боевой готовности своей армии с первого до второго уровня (с A до A+) на фоне "роста угроз в Европе".

– Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф говорил, что угроза, которую создает Российская Федерация, "распространяется за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах".

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