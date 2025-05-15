"Когда идут переговоры, у нас одно кресло свободное": в МИД Финляндии и Нидерландов указали реальное отношение РФ к мирным переговорам

Представители стран Европейского Союза заявили, что Россия лишь имитирует готовность к реальным мирным переговорам с Украиной. На это указывает, в частности, нежелание кремлевского диктатора Владимира Путина ехать на переговоры в Стамбул.

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Таким образом союзники Украины должны понять, на кого нужно оказывать давление, чтобы приблизить мир. Об этом заявили министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Валтонен заявила, что, когда идет организация переговоров между Украиной и Россией, кресло Путина остается свободным. Такое отношение Кремля демонстрирует всему миру, что только Москва не желает принимать участие в серьезных мирных переговорах.

"Когда идут переговоры о том, как прекратить войну – у нас одно кресло свободное. Это кресло Владимира Путина. Думаю, весь мир осознал, что есть только одна сторона, которая не желает принимать участие в серьезных мирных переговорах, и этом, безусловно, Россия. Украина неоднократно заявляла о своей готовности к 30-дневному прекращению огня, которое положит край войне, которую она не начинала", – сказала Валтонен.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп добавил, что отношение Путина к мирным инициативам лишь в очередной раз подтверждает, что для реального прекращения огня на РФ необходимо оказывать еще больше давления.

"Мне крайне понятно, что президент Зеленский готов поехать в Стамбул. Президент России Путин не хочет приезжать сюда. Это очень четко показывает, куда нам нужно осуществлять давление, чтобы двигаться к миру", – заявил глава МИД Нидерландов.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о российской делегации, которую Кремль отправил в Турцию на переговоры с Украиной. По словам главы государства, нынешний состав представителей РФ похож на "бутафорский". Зеленский подчеркнул, что наше государство представлено на переговорах на высшем уровне – Офис президента, МИД, военные и разведка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турции 15 мая запланированы двухсторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь будет идти в первую очередь о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

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