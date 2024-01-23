Прежде всего, какими бы ни оказались результаты праймериз в Нью-Гэмпшире, борьбу нужно продолжать, ибо на победу Никки Хейли рассчитывает Цивилизация.

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Если в американский финал попадут снова Байден и Трамп, каждый из этой финальной пары, естественно, опять будет старше любого из всех предыдущих финалистов, причём теперь уже значительно: даже Рейган, когда избирался даже во второй раз в 1984-м, был моложе Трампа и тем более Байдена и на выборах-2020, и тем более на выборах-2024.

Кто бы из них ни победил, будет соответственно старейшим президентом США за всю историю, только Трампу, чтобы обойти даже Байдена, понадобится дожить почти до конца второго срока.

Поскольку же двадцать вторая поправка к американской Конституции запрещает становиться президентом более 2 раз, причём даже более 2 раз вообще, а не только более 2 раз подряд, эти первые в Америке выборы между президентами действующим и прошлым станут одновременно и первыми такими, любой победитель которых никогда уже не сможет быть президентом более 4 лет, даже если доживет до конца срока, ибо следующий раз был бы третьим.

То есть отсутствие долгосрочной стабильности в случае персонально именно такого финала гарантируется. И если у Байдена 8 лет подряд ещё может выйти с учётом 4 предыдущих (дожил бы!), то для Трампа такие последовательные 8 лет невозможны вообще.

Между тем, на протяжении всей американской послевоенной истории, то есть после Рузвельта, руководили страной два полных срока лишь трое — Эйзенхауэр, Рейган и Клинтон. (Трумэн и Джонсон не были президентами в начале первого четырёхлетнего срока, а Никсон не был президентом в конце второго.)

И именно полные восьмилетние — подряд! — пребывания на этой должности республиканцев Эйзенхауэра и Рейгана были лучшими для США после войны: в истории Соединённых Штатов только они, как и ранее Рузвельт, имели после сложения полномочий лучший рейтинг, чем до их получения.

Справочно: Рузвельт был президентом более 12 лет, Эйзенхауэр — 8, Рейган — 8, не считая 4 лет, когда президентом стал Буш (первый), который был при Рейгане вице-президентом.

То есть, чтобы чего-то достичь, необходимы хотя бы 8 лет подряд. Трамп такой возможности Америке предоставить не может.

В противовес ему Никки Хейли эти юридические ограничения мешать не будут. Да и с возрастом у неё лучше: в день ближайшей инаугурации (да, именно в этот день! Как символично! Будто Знак сверху!) ей исполнится лишь 53 года — девичий возраст для американского президента.

Кстати, зря, когда говорят о возрасте, вспоминают лишь о Байдене. "Юный" Трамп, который моложе него всего на три с половиной года, уже путает Орбана с Эрдоганом, Венгрию с Турцией, считает, что кто-то из них имеет сухопутную границу с россией, а саму Никки Хейли путает с Нэнси Пелоси.

Чтобы сделать Америку великой снова и гарантировать ей стабильный расцвет, нужно быть хотя бы на четверть века моложе первой пары американских дедушек. Никки, конечно, говорить об этом неудобно, но вот штаб её должен был бы развернуть эту тему не стесняясь. Ибо цена вопроса, в конце концов, — выживание Цивилизации.