Если сжато подытожить то, о чём сказал в Мюнхене президент, то это гарантии безопасности Украине в новых геополитических условиях, а именно не только определённые гарантии от Соединённых Штатов, но ещё и наше участие в "другом НАТО", созданном в виде единой армии единой Европы (причём Европы, включающей и Беларусь — вплоть до её восточной границы).

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Кстати, кое-что в этом выступлении весьма перекликается с тем, что не очень давно говорили уважаемые Макрон и даже Си.

Похоже, обстоятельства в мире складываются таким образом, что война объективно вынуждает стать лидером Европы именно Украину.

Не случайно, комментируя возможность переговоров Украины с рф при участии США в Саудовской Аравии, президент отметил, что все должны привыкнуть: нельзя "завтра там — и Украина там сидит", как это было много лет.

То есть, пока Келлог говорит уже не о 100 днях (бывших 24 часах), а о 180 (наверно, быстро только пакостные юсаиды уничтожаются), Украина именно сейчас решила стать не объектом, а субъектом, ведь месседж насчёт "должны привыкнуть" предназначался, безусловно, лично Трампу.

Я бы искал попкорн, если бы диван мой не находился в Харькове…