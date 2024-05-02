'Мы знаем': Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает Россию на Глобальный саммит мира

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров о поиске путей окончания войны. По его словам, нет смысла говорить со страной-агрессором, которая не разделяет наши взгляды на мир.

Так он ответил на вопросы журналистов, мол, почему Киев не приглашает Москву на Глобальный саммит мира. Его слова, среди прочих, процитировало издание Foreign Policy.

"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Есть только два способа привести РФ к ситуации, когда она будет действовать добросовестно: первый – успех на поле боя, а второй – создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы", – заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что цель саммита – объединить страны, которые разделяют видение Украиной мира и вместе ищут подходы, на основе которых будут строить дальнейшие действия.

Поскольку Россия никогда не соблюдает свои голословные "обещания" и всегда использует подобные площадки для того, чтобы возлагать на Украину вину за собственные военные преступления, ее не будет среди участников мероприятия.

В то же время Кулеба добавил, что после саммита подобное общение с Россией "может состояться", и у нее есть шанс стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", – признал он.

Напомним, что Глобальный саммит пройдет в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. На платформе соберутся лидеры около 80 стран мира, они будут обсуждать пути к мирному урегулированию войны и то, как предотвратить будущие военные конфликты в мире. Туда не позвали не только РФ, но и ее союзницу – Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и в целом отсрочку проведения мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госдепа США Этони Блинкен ранее заявил, что переговоры с Россией об окончании войны в Украине зависят от российского диктатора Путина. Впрочем, он должен доказать свою готовность вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость.

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