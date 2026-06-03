'Эта война для России будет безрезультатной': Зеленский анонсировал увеличение поставок оружия в рамках PURL. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ускорить поставки вооружений в рамках программы PURL. Ключевой целью является наращивание производства оружия и усиление обороноспособности Украины.

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Это произошло на фоне обсуждения долгосрочных финансовых гарантии безопасности в координации с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале.

Украинская сторона акцентирует на необходимости ускорения механизмов поставки вооружений в рамках программы PURL. Особое внимание уделено увеличению взносов партнеров в ближайшие месяцы и расширению участия государств в совместном финансировании оборонных потребностей Украины.

Также стороны рассмотрели вопросы развития совместного производства вооружений и увеличения финансирования украинского оборонного сектора. Речь идет о создании условий, при которых Украина сможет самостоятельно наращивать производственные мощности при поддержке международных партнеров.

Важным является также формирование долгосрочных гарантий безопасности, которые обсуждаются в рамках будущих международных форматов, в частности саммитов G7 и НАТО.

"Санкции против России, наша дальнобойность, финансы для Украины, наше политическое взаимодействие, также решимость партнеров помочь Украине именно тогда, когда нужно, – все это сигналы России, что эта война для России будет безрезультатной. Все это – толчок России к дипломатии, и мы очень рассчитываем, что за лето и осень сможем реально приблизить мир – честный и достойный мир. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Марк", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по расширению путей поставки систем противовоздушной обороны для нужд Украины. Речь идет прежде всего о дополнительных системах ПВО и ракеты к ним, в частности комплексы Patriot.

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