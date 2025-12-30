"Мы заплатили большую цену": Зеленский объяснил, почему Путин убеждает Трампа, что "хочет успеха для Украины"

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что якобы желает "успеха" Украине. Однако его словам не стоит верить.

Глава Кремля лишь задабривает американского лидера, чтобы избежать более сильного санкционного давления на РФ. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Президент Украины сомневается в искренности заявлений Кремля

"Я не верю россиянам. Я не верю Путину, он на самом деле не хочет успеха для Украины. Он может это говорить. Я считаю, что он может сказать такие слова президенту Трампу. Я верю в это, что он может это сказать, но это на самом деле неправда. Он не хочет, чтобы президент Трамп оказывал на него большее давление санкциями", – подчеркнул глава нашего государства.

Зеленский убежден, что Путин может разбрасываться словами, мол, желает Украине успеха и готов дать дешевую электроэнергию, но нам это не нужно.

"Нам не нужна дешевая энергия, потому что мы заплатили такую большую цену нашими жизнями. Дело не в энергоносителях. Нам от них ничего не нужно. Вот почему я думаю, что это послание для президента Трампа. Ему нужно найти способ, как с ним общаться", – сказал украинский лидер.

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп заявил, что страна-агрессор Россия якобы заинтересована в успешном развитии Украины и стабильном функционировании ее энергетики. Глава Белого дома подчеркнул, что слова о желании России "чтобы в Украине было все хорошо" могут звучать странно. Однако, по его словам, Путин стремится обеспечивать Украину электричеством.

"Россия хочет, чтобы в Украине было все хорошо. Это звучит странно, но, смотрите, я пытаюсь объяснить, что президент Путин очень хочет поставлять энергию в Украину по очень низкой цене", – заявил Трамп.

Как писал OBOZ.UA, перед началом встречи с Зеленским Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал разговор как "хороший и очень продуктивный". А помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал собственную версию относительно содержания переговоров.

