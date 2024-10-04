'Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою страну': Костенко заявил, что мобилизация в Украине должна быть с 20 лет. Видео

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко считает, что в Украине мужчины должны мобилизовать в войско с 20 лет. По его словам, это важно для страны, которая борется в жесточайшей войне.

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Мнение он озвучил в эфире ток-шоу "Говорить Великий Львів". Парламентарий подчеркнул: это лишь его точка зрения, и официально на Комитете такой вопрос не обсуждался.

"Во всем мире нет такого, что люди с 20, 18 лет не призываются… Мне пишут мои коллеги, конгрессмены: "Мы даем вам вооружение, а вы говорите, что у вас нет людей. А как это у вас до 25 лет не призывают?". Мне трудно объяснить", – сказал Костенко.

Он отметил: юридически имеет ответ, ведь мобилизационный возраст прописан в украинском законодательстве. Однако не понимает "выборности" относительно призыва в момент, когда украинцам приходится бороться в жесточайшей войне, которую только переживала страна или вообще любое государство в 21 веке.

Нардеп призвал быть реалистами: украинской армии не хватает людей.

"Мне говорят: мы получим утраченное поколение. Но оно уже такое. Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою Родину. Сейчас не обо всех говорю. Однако мы должны это понимать", – заявил Костенко.

Он добавил, что не с 18, но с 20 лет мужчин "нужно призывать, комплектовать подразделения и вместе сражаться за Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВРУ выпустили директиву, запрещающую мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. В то же время мужчин старше 50 лет будут приглашать в ТЦК только при крайней необходимости.

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