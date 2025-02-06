'Мы вернули войну домой, в Россию': Зеленский отметил важность Курской операции, которая длится ровно полгода. Видео

Усилия Вооруженных сил Украины на Курском направлении имеют практическое значение: защита Сумщины и Харьковщины, пополнение обменного фонда для возвращения украинских пленных на родину и т.д. Но главным достижением 6 месяцев операции ВСУ под Курском президент Украины Владимир Зеленский определил возвращение войны на территорию страны-агрессора.

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Об этом глава государства говорил в обращении к стране вечером 6 февраля. Он подчеркнул: активные действия украинских защитников на территории России "вернули войну домой в Россию", потому что именно там люди "должны чувствовать, что такое война".

"Сегодня я наградил участников Курской операции: двое ребят, Герои Украины. Также вручил "Кресты боевых заслуг", ордена Украины. Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, все наши подразделения, которые задействованы под Курском и показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно", – сказал президент.

Он также добавил, что есть еще один положительный момент операции в Курской области. В значительно пополненном обменном фонде ("сотни и сотни российских военных" по определению Владимира Зеленского) есть солдаты КНДР.

"Они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну – Северную Корею – и учит это государство вести современную войну. Это опасность для всех, для каждой страны в Восточной Азии. Я благодарен всем партнерам, кто понимает, как важно остановить Россию сейчас – сейчас, чтобы не пришлось спустя еще годы вновь воевать", – отметил президент.

В частности, Верховный главнокомандующий отметил следующие задействованные под Курском бригады ВСУ: воины 80-й, 82-й, 95-й, 22-й, 61-й бригад, 36-й бригады морпехов, 17-я отдельная танковая, 47-я отдельная механизированная, 129-я отдельная бригада ТрО. Также там с ними военные из МВД, ССО и СБУ.

"Хочу также поблагодарить главкома ВСУ, генерала Сырского за планирование Курской операции. И в дипломатии, которая будет, и в истории, которую будут писать украинцы – именно наши люди, а не оккупанты, – будет отражена значимость Курской операции", – уверен украинский лидер.

Отдельно президент поблагодарил Францию и лично французский коллегу Эммануэля Макрона за выполнение договоренностей.

"Наши Воздушные силы дополнены теперь "Миражами", французскими самолетами, и это еще один этап развития украинской военной авиации. Сможем выполнять больше задач. Также спасибо Нидерландам – есть новая поставка F-16, и это весомо", – сказал Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что сегодня встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, которая сейчас находится с визитом в Украине. По словам господина президента, главной темой переговоров с ней была поддержка внутренних переселенцев, "кто был вынужден уезжать из дома из-за войны, кто потерял дом".

"Также сегодня поставил соответствующие задачи министру финансов Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Кулебе. В течение двух недель должна быть четкая программа – программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, за 6 месяцев потери российских войск в Курской области составили примерно 39 900 человек, из них более 16 100 убиты. Также значительные потери понес контингент КНДР, который россияне привлекли из-за нехватки собственных сил. Из 12 тысяч северокорейских военных около 4 тысяч погибли.

Более подробный отчет Генштаба ВСУ по этому поводу читайте здесь.

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