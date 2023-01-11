Мы уже открыли дверь, в которую они смогут проехать: Кулеба о поставках западных танков Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение западных партнеров передать нашим военным танки, необходимые для контрнаступательных действий на фронте. Он отметил, что украинские дипломаты и власть своими усилиями буквально открыли дверь, в которую они смогут проехать.

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Об этом Кулеба написал на своей странице в Instagram. Однако, говорит министр, часть серьезной работы еще впереди.

"Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к предоставлению западных танков. Мы уже открыли дверь, в которую они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще предстоит сделать перед тем, как все будет в новостях", – пишет глава МИД.

Напомним, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72. Пакет помощи будет направлен в рамках системной поддержки нашей страны в условиях войны с Российской Федерацией.

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна сама не будет решать, передавать ли Украине боевые танки Leopard 2. Он по-прежнему уверен в необходимости координации поставок оружия Киеву с союзниками.

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