''Берлин не пойдет на это сам'': Шольц уточнил условие предоставления танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны сама не будет решать, передавать ли Украине боевые танки Leopard 2. Он по-прежнему уверен в необходимости координации поставок оружия Киеву с союзниками.

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Политик указал на якобы рост давления на Берлин по поводу отправки ВСУ такой военной техники. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Германия не пойдет на это сама. Германия будет всегда оставаться единой со своими друзьями и союзниками", – сказал Шольц на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ).

Он выразил убеждение, что все остальное было бы "безответственным в такой опасной ситуации" – то есть в развязанной Россией войне против Украины.

Немецкий канцлер, часто отмечавший важность "не обострять конфликт в Украине", заявил, что западные союзники "потратили длительное время на подготовку, обсуждение и организацию" этого необострения.

Напомним: экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Германия может затягивать процесс передачи украинской армии танков Leopard-2, поскольку ожидает ответный сигнал от США.

В то же время глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала политику Шольца по поставкам вооружений Украине. Она призвала к долгосрочному и превентивному планированию Берлином военной помощи Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Финляндии заявили, что могут первыми предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Но это произойдет, если в целом Европа начнет масштабную поставку танков в нашу страну.

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