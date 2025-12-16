'Мы рассчитываем': Зеленский рассказал о предстоящей встрече в Маями и помощи Украине

Президент Владимир Зеленский высказался о "мирном плане" Соединенных Штатов по окончанию войны в Украине и встрече делегаций США и Украины в Майами. По его словам, сейчас есть соответствующие наработки в этом направлении.

Видео дня

Также глава государства рассказал о помощи Украине, отметив, что Киев рассчитывает получить около 45 миллиардов евро уже в следующем году. Об этом он рассказал во время совместной с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом беседы с журналистами.

Зеленский о встрече в Майами

"Есть соответствующие наработки, была у нас дискуссия достаточно открытая. Вчера мы имели соответствующий брифинг с нашей и американской переговорной группой.... мы долго говорили о различных вопросах... европейскую реакцию американские партнеры тоже получили и теперь, я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной и после этого будет уже встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп", – сказал президент.

Он добавил, что переговоры должны состояться уже "в ближайшие дни, может на выходных, будем надеяться чем раньше, тем лучше".

Стоит отметить, что о встрече в Майами сообщало издание Axios. По информации одного из американских чиновников, в обсуждениях будут участвовать рабочие группы и военные, в частности, планируется "рассмотрение карт".

Что касается американских гарантий безопасности, то, по словам главы государства, стороны Украины и США уже дошли до обсуждения этих деталей.

"Там дошли уже до деталей. Работаем над этими деталями. Это должны быть сильные гарантии безопасности. Не такие как "Будапешт" или "Минск", а именно поддержанные Конгрессом США, юридически обязывающие", – подчеркнул он.

Дополняется...