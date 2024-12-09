'Мы рассчитываем на более решительные действия': Зеленский призвал Мерца к увеличению поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридриха Мерца увеличить поддержку Украины в войне против России. Глава государства в беседе с лидером ХДС поднял тему приглашения Украины в НАТО и предоставление ракет дальнего радиуса действия.

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Об этом сообщила AFP. Встреча Зеленского с Мерцом прошла в Киеве в понедельник, 9 декабря.

Фридрих Мерц может заменить Олафа Шольца в должности канцлера Германии после выборов в феврале 2025 года. Президент Украины обратился к нему как к вероятному главе правительства.

"Мы рассчитываем на более сильные, более решительные действия со стороны Германии от вас лично. Мы очень на это рассчитываем", – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, Мерц подтвердил свою готовность предоставить Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus в случае прихода к власти в Германии. Он подчеркнул, что его позиция по этому поводу остается неизменной.

"Президент Зеленский знает нашу позицию по ракетам Taurus... На сегодняшний день, в начале декабря 2024 года, она не изменилась", – сказал политик.

Он подверг критике политику Шольца, которая, по его мнению, заставляет Украину воевать со связанными руками.

"Наша позиция четкая, как и позиция нашей парламентской фракции. Мы хотим, чтобы ваша армия была способна поражать военные базы в России. Не гражданское население, не инфраструктуру, а военные цели, из которых атакуют вашу страну", – заявил Мерц.

Лидер ХДС также отметил, что окончание войны возможно только при условиях, когда Украина сможет эффективно защищать себя, подчеркнув: "Путин пойдет на переговоры только тогда, когда поймет, что Украина сильна".

Зеленский во время встречи также сообщил, что в ближайшее время планирует позвонить президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО.

"Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит", – пояснил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц во время визита в Киев предложил создать контактную группу для формирования общей позиции по завершению войны в Украине. В нее, по словам политика, должны войти четыре страны НАТО: Германия, Франция, Польша, Великобритания.

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