'Мы работаем командно': Зеленский сказал, планирует ли менять главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Андрея Сибигу. Заявление прозвучало во время официального мероприятия с участием дипломатов.

Видео дня

Об этом президент сказал в Киеве в понедельник во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы 2025. Глава государства подчеркнул, что команда МИД работает стабильно и без кадровых ротаций.

Зеленский публично отреагировал на информацию, которая распространялась среди парламентариев и в медиа. Президент четко обозначил свою позицию относительно руководства внешнеполитического ведомства.

Реакция президента

В своей речи Зеленский обратил внимание на распространение слухов в парламенте. Он поставил под сомнение источник такой информации и одновременно дал прямой ответ.

"Не понимаю, когда наши парламентарии работают? Потому что от них постоянно слышны слухи. Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра, и послезавтра также. Мы работаем командно", – сказал президент. Также он отметил, что постоянно слышит различные предположения, однако реальных оснований для них нет.

Мероприятие состоялось в Киеве и было посвящено профессиональному празднику работников дипломатической службы. Президент выступал перед дипломатами и представителями власти. Его заявление прозвучало после того, как народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщал о якобы запланированных кадровых изменениях в Министерстве иностранных дел Украины. По словам нардепа, новым главой ведомства должен был стать Сергей Кислица, а действующий министр Андрей Сибига – занять должность посла в Польше.

Как писал OBOZ.UA:

– На этом же брифинге Владимир Зеленский не исключил, что российская армия может нанести массированный удар по Украине на Рождество.

– На прошлой неделе (15–21 декабря) захватчики атаковали Украину около 1300 дронами, почти 1200 управляемыми авиабомбами и 9 ракетами различных типов. Президент подчеркнул, что агрессор должен понимать: война всегда возвращается к источнику конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!